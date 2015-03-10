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مصدر أمنى: صوت انفجار البدرشين نتيجة تسرب غاز وجار تمشيط المنطقة

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مصدر أمنى: صوت انفجار البدرشين نتيجة تسرب غاز وجار تمشيط المنطقة مصدر أمنى: صوت انفجار البدرشين نتيجة تسرب غاز وجار تمشيط المنطقة
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، وقوع انفجار بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة الثلاجة بالبدرشين بخط الغاز، ونتج عنه سماع صوت انفجار عالٍ أدى إلى إثارة الذعر والفزع للمواطنين، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة الحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت بخبراء المفرقعات للقيام بعمليات الفحص.

وأكدت التحريات الأولية، أن الانفجار نتج عن تسرب غاز، ويقوم خبراء المفرقعات بعمليات التمشيط تحسبا لوجود أى عبوات ناسفة بالمكان.


>شهود عيان: انفجار خط الغاز بمنطقة سقارة فى محافظة الجيزة

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