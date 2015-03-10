بالفيديو.. صافيناز: رقصى بعلم مصر "رسالة حب" ولم أقصد الإهانة

قالت الراقصة الأرمينية صافيناز، إن رقصها بالعلم المصرى كان "رسالة حب" لهذا البلد، ولم تقصد إهانة مصر وشعبها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للراقصة صافيناز، أمس الاثنين، بأحد الكافيهات بمنطقة الدقى، لكشف كواليس القبض عليها بسبب إهانتها للعلم المصرى.

من جهته قال المحامى إيهاب السعيد، "إن الراقصة قررت الاستثمار داخل مصر بإنشاء شركة رأس مالها 3.5 مليون جنيه، واستخرجت من وزارة القوى العاملة التصاريح اللازمة".

بالفيديو.. صافيناز:"لن أترك مصر بسبب 2 أو 3 وحشين"

الراقصة صافيناز تؤسس شركة برأسمال 3 ملايين و500 ألف جنيه للاستثمار الفنى