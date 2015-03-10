ضبط اثنين متورطين فى تعبئة كراتين بقنابل شديدة الانفجار بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى من ضبط إرهابيين اثنين وراء الكراتين المعبأة بالقنابل شديدة الانفجار التى عثر عليها بأحد المحلات بشارع أبو الهول بطنطا.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية والأمن الوطنى من تحديد 7عناصر آخرين جارٍ إعداد مأموريات لضبطهم.

فيما أكد مصدر أمنى أن المتهمين بالاشتراك مع العناصر التى تم تحديدها كانوا يعدون لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة خلال الفترة القادمة، وأن قوات الأمن وخبراء المفرقعات يقومون بالتعامل الآمن مع القنابل لإبطال مفعولها.

خبراء المفرقعات يفحصون 4 كراتين متفجرات عُثر عليها داخل محل بطنطا