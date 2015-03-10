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مصدر بالإسكان: تنفيذ مشروع "أرابيتك" عقب انتهاء المفاوضات مع الشركة

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مصدر بالإسكان: تنفيذ مشروع "أرابيتك" عقب انتهاء المفاوضات مع الشركة مصدر بالإسكان: تنفيذ مشروع "أرابيتك" عقب انتهاء المفاوضات مع الشركة
أكد مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المليون وحدة الخاص بشركة أرابتيك قريبا، وذلك عقب الانتهاء من المفاوضات مع شركة أرابيتك مباشرة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الفترة الماضية شهدت عدد كبير من المفاوضات بين الشركة والوزارة حول الحصة العينة التى ستحصل عليها الوزارة من المشروع مقابل منح الأرض بالمجان للشركة، لافتا إلى أن، المرحلة الاولى للمشروع سيتم تنفيذها فى 3 مدن وهى االعبور وبدر والمنيا الجديدة.

وأكد المصدر، أن المرحلة الاولى تتضمن تنفيذ 120 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترا وحتى 120 مترا، لافتا إلى أن هذه الوحدات ستكون موجهة لفئة متوسط الدخل وليس محدودى الدخل، ولن تكون مدعمة.

وأوضح المصدر، أن الشركة ستعتمد على شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروع، بجانب أن من ضمن شروط الوزارة أن تكون المواد المستخدمة فى المشروع من مواد بناء وخلافه تكون محلية مائة فى المائة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان قد أكد أنه لا بديل لمصر عن الخروج من منطقة الوادى والدلتا سواء لتوسيع الرقعة الزراعية أو العمرانية، حيث تحتاج وبقوة لمضاعفة كلتا الرقعتين خلال 40 عاما، وهو ما لم يعد رفاهية فى ظل الزيادة السكانية المستمرة.


>مصادر بالإسكان: السيسى يجتمع بوزير الإسكان لمناقشة مشروعات الوزارة

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