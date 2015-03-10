اليوم.. حركة "تمرد" تنظم مظاهرة إليكترونية لدعم مؤتمر مارس الاقتصادى

قال محمد نبوى، القيادى فى حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، إن الحركة تنظم مظاهرة إليكترونية اليوم الثلاثاء بدءاً من الثانية عشر ظهرا حتى الحادية عشر، وذلك دعما للمؤتمر الاقتصادى.

وأوضح القيادى فى "تمرد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ستواصل فعاليتها سواء الميدانية أو الإليكترونية من أجل إنجاح قمة مارس الاقتصادى، إيمانًا من الحركة بأهمية المؤتمر.

وكانت حركة تمرد قد نظمت خلال هذا الأسبوع عددا من الفعاليات للترويج للقمة الاقتصادية، كان آخرها سلسلة بشرية أمام أحد الفنادق الشهيرة بطريق كورنيش النيل.

"تمرد" تبدأ حملتها الإعلانية لدعم المؤتمر الاقتصادى