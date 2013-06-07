الكهرباء: إضافة ١٣ ألف ميجا وات بتكلفة ٩٠ مليار جنيه بالخطة الخمسية السابعة

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيتم إضافة حوالى 13200 ميجاوات قدرات توليد حرارية جديدة، خلال الخطة الخماسية السابعة 2012/2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 90 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2013/2014 أن الجمعية العمومية استعرضت مشروعات الكهرباء، خلال الخطة الخماسية السابعة 2012/2017، والتى من المنتظر أن يزيد من خلالها نسبة مشاركة محطات التوليد ذات الدورة المركبة، لتصل إلى حوالى 43% والوحدات البخارية إلى حوالى 38,8%.

وأشار إمام إلى أنه من المنتظر خلال تلك الخطة الانتهاء من تشغيل محطة بنها بقدره 750 ميجاوات، وشمال الجيزة (2،1) قدرة 1500 ميجاوات، وشمال الجيزة (3) قدرة 750 ميجاوات، السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات، جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات، 6 أكتوبر قدرة 600 ميجاوات، السيوف قدرة 750 ميجاوات، المحمودية قدرة 450 ميجاوات، وتحويل الوحدات الغازية بالشباب دورة مركبة قدرة 500 ميجاوات، وكذلك تحويل الوحدات الغازية بغرب دمياط للعمل دورة مركبة قدرة 250 ميجاوات.

واستعرضت الجمعية الصعوبات التى تواجه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من عدم تغطية أسعار بيع الكهرباء للالتزامات النقدية، كذلك ارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع لتنفيذ مشروعات خططها، إلى جانب زيادة الأعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة، وكذلك بيع الطاقة الكهربائية بأقل من تكلفتها الفعلية لمعظم مستهلكى المنازل والأغراض الأخرى، حيث زاد حجم الاستهلاك المدعم للأسرة تدريجياً خلال السنوات الماضية بالنسبة لمستهلكى المنازل.