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امرأة بريطانية يتوقف قلبها 36 مرة خلال عام واحد لإصابتها بمتلازمة نادرة

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امرأة بريطانية يتوقف قلبها 36 مرة خلال عام واحد لإصابتها بمتلازمة نادرة امرأة بريطانية يتوقف قلبها 36 مرة خلال عام واحد لإصابتها بمتلازمة نادرة
البريطانية "سارا بروتيجام" عانت من توقف قلبها عن الخفقان 36 مرة خلال عام 2012، وشخصها الأطباء بحالة طبية نادرة تسمى متلازمة "عدم انتظام دقات القلب عند الوقوف".

اضطراب ضربات القلب الانتصابى


>وفقا لموقع ديلى ستار الإخبارى البريطانى فإن الحالة الطبية التى تعانى منها سارة تجعل قلبها يخفق سريعا عند تغيير وضع جسمها من الجلوس أو النوم إلى الوقوف ويكون مصحوبا بانخفاض فى ضغط الدم إلى مستوى قاتل، وتم تشخيصها بالمرض لأول مرة وهى حالة طبية خطيرة يمكن أن تودى بحياتها، حيث يصبح قلبها فارغاً تقريبا من الدماء وقد تأخذ 30 دقيقة تقريباً ليعود قلبها مرة أخرى إلى الخفقان بصورة سليمة، بعد استخدام صدمات القلب الكهربائية.

مقدمات الإصابة بالنوبة


>تقول سارا إن هناك مقدمات قبل إصابتها بالنوبات تشمل شعورها بالدوخة وفقدان التوازن والهبوط التام، وبعدها تدخل فى حالة تشبه النوم المفاجئ، وخلال هذا النوم يمكنها سماع كل شىء حولها إلا أنها لا تستطيع فعل أى شىء وكأنها شبح ميت، ولقد أتتها النوبة حوالى 36 مرة هذا العام، وذهبت إلى المستشفى ما يقرب من 64 مرة.

لابد من الانتظار لحين امتلاء القلب بالدماء مرة أخرى


>يقول الأطباء إنه خلال تعرضها للنوبة لا يمكن إعطائها أى شىء أو حتى استخدام جهاز صدمة القلب الكهربائية دون أن يعاود قلبها الامتلاء بالدماء مرة أخرى.

الأزمة الكبرى لسارة أنها ممنوعة من ممارسة التمارين الرياضية وبالتالى تعانى من زيادة الوزن، كما أن حالتها قضت على حلمها فى أن تحترف الرقص أو أن تمارس هوايتها فى التجديف كما كانت تفعل سابقا.

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