اختاري الحجاب المطبع لهذا الموسم

الحجاب المطبّع فرض وجوده في عالم الأزياء الخاص بالمحجّبات هذا الموسم. وتراوحت الطبعات بين النقوش على شكل أزهار وبين النقوش والطبعات من وحي جلود الحيوانات وأخرى مبتكرة ذات تصميم خاصّ.

ولأنّ اختيار الحجاب المطبّع يحتاج إلى اهتمام ببعض التفاصيل للحصول على طلّة راقية ومفعمة بالحيوية، عليك بـ:

-الابتعاد عن الملابس المطبّعة، لأنّه لا يجوز تنسيق ملابس مطبّعة على حجاب مطبّع، كونه سيبدو مبالغاً فيه، وسيفتقد الذوق الراقي.

- اختيار طبعات تحتوي على لون من ألوان الملابس أو لون قريب منه، على أن يكون هو الأقلّ حضوراً في الطبعة، كي يمنح اللوك العام توازناً مميّزاً.

- عند اختيار العباءة السوداء أو الملابس بألوان محايدة كالأسود والبيج والرماديّ والأبيض سيكون دمجها أسهل مع الحجاب المطبّع، مهما كانت الطبعات مبالغاً فيها أو متعدّدة الألوان.

-في حال كانت قطع الملابس كلا منها من لون معين ننصح باعتماد اللون الأكثر هدوءا أو اعتماد لون الجاكيت أو القميص لتنسيقه مع طبعة الحجاب .

ننصح بأن تكون اكسسواراتك موحدة اللون لتناسب الحجاب المطبع كي لا تفقد الطلة رونقها وكي لا تبدو مزدحمة بالألوان .

-اختيار الحذاء والحقيبة بلون الاكسسوارات نفسه.