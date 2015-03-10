نائب أمير حائل: التوعية المرورية تساهم في انخفاض معدلات الحوادث

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الأحد بحضور وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي كلاً من مدير شرطة منطقة حائل اللواء إبراهيم الألمعي، ومدير مرور منطقة حائل العميد بدر العتيبي، ومساعد مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم الشبرمي، ومدير شعبة السير بمرور منطقة حائل المقدم سعود الرشيد، ومدير شعبة السلامة المرورية المقدم هزاع المطيري، والمتحدث الإعلامي لمرور منطقة حائل المقدم بندر الحربي.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بأهمية حملات التوعية وأهمية استمرارها من أجل انعكاس آثارها على انخفاض معدلات الحوادث، وأشار إلى أن أعضاء الفريق المشرف على تنفيذ فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في المنطقة من الوجوه المألوفة لسموه نظراً لتواجدها الدائم في الميادين وإخلاصها في عملها لخدمة الجميع وتنظيم الحركة المرورية ميدانياً.

ورعى نائب أمير منطقة حائل حفل انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2015، وفور وصوله لمقر الاحتفال كان في استقباله أشبال بزي عسكري قدموا لسموه الزهور والفقرة الترحيبية، ثم قام مدير مرور منطقة حائل العميد بدر العتيبي بتقديم شرح وافي عن برامج وفعاليات اسبوع المرور في منطقة حائل ومحافظاتها.

ونوه العميد العتيبي بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وباهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

ولفت إلى أن برامج مرور حائل تعرض وفق وسائل تقنية حديثة وجديدة جاذبة لمختلف فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب وصغار السن واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل على اللوحات المشتملة على الرسم البياني والإحصائيات للحوادث المرورية في المنطقة ومقارنتها بالأعوام السابقة قدمها المقدم المطيري.

وقدم المقدم الحربي عرضاً لجهود مرور المنطقة في التكامل مع الجهات الحكومية والكليات والمدارس بهدف مشاركة الجميع في بث الوعي والتفاعل مع برامج أسبوع المرور.