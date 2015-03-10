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إصابة مدرس بطلق نارى فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشرقية

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إصابة مدرس بطلق نارى فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشرقية إصابة مدرس بطلق نارى فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالشرقية
أصيب مدرس بعيار نارى فى مشاجرة على أولوية المرور بالحسينية محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، وتم نقله لمستشفى الزقازيق الجامعى وضبط المتهمين وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الحسينية يفيد ببلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بناحية الشركة الإيطالية قصاصين الشرق دائرة المركز.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "محمد.ص.ع" 21 سنة عاطل ومقيم المحسمة القديمة الإسماعيلية، و"عبد العزيز.م.ر" 21 سنة عاطل ومقيم الإسماعيلية.

وطرف ثانى "سعد.م.س.ع" 40 سنة مدرس ومقيم الشركة الإيطالية قصاصين الشرق الحسينية مصاب بطلق نارى بالبطن والفخذ الأيمن "لا يمكن استجوابه" بسبب أولوية المرور بالدراجات البخارية.

قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته، ما أدى إلى إصابة الثالث "المدرس".

وقد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 1304500 وبخزينتها عدد (7) طلقات لذات العيار، وكذا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية سوداء اللون.

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