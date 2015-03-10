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القبض على 8 متهمين باقتحام مركز مغاغة وبريد دير مواس بالمنيا

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القبض على 8 متهمين باقتحام مركز مغاغة وبريد دير مواس بالمنيا القبض على 8 متهمين باقتحام مركز مغاغة وبريد دير مواس بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 8 متهمين هاربين من وقائع اقتحام مركز مغاغة ومكتب بريد دير مواس خلال أحداث الشغب التى شهدتها محافظة المنيا فى أغسطس 2013.
>تلقى اللواء محمد صادق هلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بالقبض على 6 متهمين من مركز مغاغة مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 800 لسنة 2013 إدارى مركز مغاغة اقتحام المركز ومتهمين من دير مواس والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 3485 لسنة 2013 إدارى مركز دير مواس اقتحام البريد بالإضافة إلى القبض على 3 متهمين فى قضايا جنائية متنوعة.

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مصر 365