ضبط 3.5 طن دقيق مدعم مهرب للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين بالفيوم حملات تموينية مكثفة تحت إشراف أحمد عبد الوهاب مدير عام التموين، والمهندس مصطفى القيسى نائب وكيل وزاره التموين، وتم ضبط 3.5 طن دقيق مدعم مهرب للسوق السوداء.

كانت الحملات قد ضمت محمود عبد التواب مدير إدارة الرقابة بالمديرية وعبد الباسط عبد النعيم رئيس المخابز بالمديرية ومفتشى الرقابة التموينية أحمد محمود وأنور عبد العزير ومحمد إبراهيم وتوزعت فى معظم مراكز المحافظة وتم ضبط عدد 16 جوال دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما مدعم ومهرب من مخبز بلدى بالحواتم، وتم تحرير محضر رقم 5925 ضد محمد سيد مدير المخبز وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتم ضبط عدد 22 جوال دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما من مخبز بقلمشاة، وتحرر محضر رقم 4500، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط 13 جوال دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما من مخبز بالصوفى، وتحرر محضر رقم 8190، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتم ضبط عدد 9 أجوالة دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما محملة على تروسيكل بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر رقم 8890 ضد أحمد.ى سائق التروسيكل، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

>وتم ضبط عدد 5 أجولة دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما بناحية الصوفى وتحرر محضر رقم 6609 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط عدد 4 أجولة دقيق من مخبز سياحى بالصوفى وتحرر محضر رقم 6611، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، كما تم ضبط عدد 3 أجولة دقيق بلدى استخراج 82% زنة الجوال 50 كيلو جراما من مخبز بجوار فيلا المحافظ بوسط المدينة، وتحرر محضر رقم 6608، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.