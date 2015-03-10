ضبط 3 سيارات محملة بـ66 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام محافظة مطروح من ضبط 3 سيارات محملة بكمية كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع بلغت 66 ألفا و500 علبة سجائر مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إخطاراً بتمكن قوات الأمن من ضبط السيارة رقم 9138 د ج أ قيادة "عبد السلام.م.ا" 33 سنة سمسار سيارات مقيم شارع علم الروم بمرسى مطروح والسيارة رقم "7421 ب م ر" فر قائدها هارباً تاركاً السيارة، والسيارة رقم "6918 س هـ أ" فر قائدها هارباً تاركاً السيارة أيضا.

وبتفتيش السيارات عثر بداخلها على كمية من السجائر المهربة داخل 133 كرتونة بكل كرتونة 50 قاروصة بإجمالى 6650 قاروصة بداخلها 66 ألف و500 علبة سجائر.

وبمواجهة قائد السيارة المقبوض عليه اعترف بتهريبه للسجائر المضبوطة وأنها غير خالصة الرسوم الجمركية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط قائدى السيارتين الهاربين، وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارات المضبوطة، لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتم التحفظ على السيارات والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.