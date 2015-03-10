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خبراء المفرقعات يفحصون 4 كراتين متفجرات عُثر عليها داخل محل بطنطا

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خبراء المفرقعات يفحصون 4 كراتين متفجرات عُثر عليها داخل محل بطنطا خبراء المفرقعات يفحصون 4 كراتين متفجرات عُثر عليها داخل محل بطنطا
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية لـ"اليوم السابع"، أن خبراء المفرقعات يتعاملون الآن مع 4 كراتين بالحجم الكبير، والتى تم العثور عليها وبداخلها مواد متفجرة بأحد المحلات بشارع أبو الهول التابع لدائرة قسم أول طنطا.

وأضاف المصدر أنه، تم فرض كردون أمنى حول المحل، وسط إجراءات أمنية مشددة خشية انفجار أيا من هذه المتفجرات فى أى لحظة مما ينذر بكارثة.

ورفض المصدر الإدلاء بأى بيانات أخرى حول ما تحتويه الكراتين من أعداد لهذه المواد المتفجرة إلا بعد فحصها من جانب الخبراء المتخصصين فى المفرقعات، لبيان كيفية التعامل معها خشية انفجارها، مؤكدا أنه جارٍ البحث عن مستأجر المحل والمترددين عليه للقبض عليهم.

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