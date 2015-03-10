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ضبط بندقية خرطوش داخل أحد قطارات الصعيد بقنا

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ضبط بندقية خرطوش داخل أحد قطارات الصعيد بقنا ضبط بندقية خرطوش داخل أحد قطارات الصعيد بقنا
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سكك حديد قنا من ضبط بندقية خرطوش داخل أحد قطارات الصعيد.

تلقى اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للنقل والمواصلات إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور الرائد عبد القادر محمد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا والقوة المرافقة داخل القطار رقم 832 (القاهرة / أسوان) لملاحظة الحالة أثناء توقفه برصيف محطة قنا، عثر على حقيبة أعلى رف العربة الثامنة وبفحصها تبين أن بداخلها (بندقية خرطوش عيار 12 مللى ماركةCOBALT) ).

وبسؤال "محمد.ع.ع" 18 سنة نجار، مقيم دائرة مركز شرطة منفلوط أسيوط، المتواجد على المقعد أسفل الرف المشار إليه، قرر بأن الحقيبة المشار إليها خاصة بابن عمه "أحمد.ع.ع" 24 سنة نقاش مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، وأنه فر هارباً حال مشاهدته للقوات كما أضاف بأنه يقوم بالاتجار فيها .

تحرر المحضر رقم 5/104 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد، وجار إرساله بالأحراز والمذكور إلى قسم شرطة قنا لقيده.

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مصر 365