القبض على مسلح بحوزته ربع كيلو هيروين بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية القبض على متهم مسلح بحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، فى كمين أمنى أُعد للقبض عليه بمنزله.

وقال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية إن وحدة المباحث توصلت إلى معلومات من خلال تحريات عن "إبراهيم.م.م" 47 عاما، بترويجه لمخدر الهيروين بمنطقة القنطرة.

وتوصلت التحريات إلى أنه تم اتهامه فى قضيتين سابقتين للاتجار بالمخدرات.

وأضاف البيان أن ضباط وحدة المباحث أعدوا كمينا للقبض على المتهم بمنزله وعثر معه على سلاح آلى وذخائر و250 جراما من جوهر مخدر الهيروين، وبحسب البيان أن المتهم اعترف بحيازة السلاح بقصد الدفاع عن النفس والمخدرات للاتجار بها، وحررت الشرطة محضرا بضبطه وأحيل للنيابة لتحقيق معه.