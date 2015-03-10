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حبس عضو حزب النور قاتل أبنائه بالدقهلية 4 أيام

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حبس عضو حزب النور قاتل أبنائه بالدقهلية 4 أيام حبس عضو حزب النور قاتل أبنائه بالدقهلية 4 أيام

الدقهلية - شريف الديب

أمر المستشار أكرم سرحان رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس عضو حزب النور المتهم بإطلاق النار على أسرته وقتل اثنين من أبنائه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبدأت أحداث القضية بإصابة كل من يوسف عماد البلجيهى 10 سنوات وشقيقته سارة 11 سنة ووالدتهما 34 سنة بطلقات نارية فى الرأس توفى على إثرها الطفلان واعترفت الزوجة بقيام الزوج بإطلاق النار عليهم أثناء عودتهم من المنصورة إلى قريتهم أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بسبب مشادات بينهم نتيجة خلافات عائلية، وبعد ضبط الزوج الهارب وبالتحقيق معه أنكر كل التهم الموجهة إليه، بينما اعترفت الزوجة بكل تفاصيل الواقعة.

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