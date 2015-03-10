القبض على 3 متهمين بحوزتهم 750 جرام حشيش مخدر بمطروح

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة السلوم بضبط متهمين بحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش، وتلقى إخطارا آخر من قسم شرطة مطروح بضبط متهم بحوزته 150 جرام حشيش تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم عن قيام كل من "فرحات.إ.ص.أ" 20 سنة عامل مقيم عزبة الحبونى بالسلوم و"ميكائيل.م.م.ى" 38 سنة عاطل مقيم عزبة القطعانى السلوم بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات وضبط الأول بمنزله خلف محطة وقود السلام بالسلوم وبحوزته قطعة كبيرة لمادة الحشيش المخدر وزنت نحو 400 جرام وسلاح أبيض، كما تم ضبط الثانى بمنزله بعزبة القطعانى بالسلوم وبحوزته 7 قطع متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر وزنت نحو 200 جرام.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور الأمنى من ضبط "عبد النبى.م.ع.ح" 37 سنة عاطل مقيم بمنطقة زاهر جلال بمدينة مرسى مطروح، بحوزته كمية لمادة الحشيش المخدر وزنت نحو 150 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.