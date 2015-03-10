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مرور القاهرة يحرر ويضبط 8 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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مرور القاهرة يحرر ويضبط 8 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة مرور القاهرة يحرر ويضبط 8 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء حمدى الحديدى مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء أسامة بدير، مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، من حملاتها المرورية على محاور وشوارع المحافظة، لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات، والعمل على فك الزحام المرورى بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 8795 مخالفة مرورية للعديد من السيارات والدراجات النارية، وتنوعت ما بين السير بدون لوحات معدنية والسير بدون رخص والسير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لضبط المخالفين.

ومن جانبه أكد العميد سيد عثمان، مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك تكثيفا للحملات المرورية على معظم محاور وشوارع العاصمة وبشكل يومى، بهدف إلزام المواطنين بتعاليم وآداب المرور لتقليل السير وإزالة أى عوائق مرورية تتسبب فى إعاقة حركة المركبات أعلى الطرق.

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مصر 365