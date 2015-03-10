الخارجية الأمريكية : كيري يلتقي السيسي في شرم الشيخ الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أن الوزير جون كيري سيلتقي الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في شرم الشيخ.

وأضافت الخارجية الأميركية أن كيري سيلتقي السيسي ومسؤولين مصريين آخرين “لمناقشة سلسلة من المواضيع الثنائية والدولية خصوصًا الجهود التي يقوم بها الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والوضع في ليبيا والأزمة في سوريا”.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد مع مصر”.

كما دعت مرة جديدة إلى “تمكين الشعب المصري من تحقيق تطلعاته في أجواء سياسية هادئة وفي اطار احترام الحقوق والحريات”.

ومع أن الإدارة الأميركية لم تصف إطاحة السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب، فانها بالمقابل تندد بشكل دائم بعمليات القمع التي تستهدف المعارضين للنظام وخصوصا من انصار الاخوان المسلمين.

> أ ف ب