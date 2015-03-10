برلمانية ليبية : أرفض الحوار الوطني وبرناردنيو استدرج مجلس النواب

قالت عضو مجلس النواب الليبي منى الغيثي، إنها ترفض الحوار الوطني، رغم أنها كانت معه في بدايته عندما قالوا بأن الحوار سيكون مع النواب المقاطعين جلسات البرلمان.

وتابعت الغيثي في تصريح صحفي مساء اليوم “الاثنين” قائلة: “إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون استغل الفرصة واستدرج البرلمان ودخلوا في تفاصيل التفاصيل، فحتى عمداء البلديات شاركوهم في هذا الحوار، وعندما تتسع الدائرة تضيع الحقوق وهذا ما حدث لنا”.

وأضافت عضو المجلس “أرادوا إنشاء هيئة مستقلة تلغي عمل البرلمان بطريقة غير مباشرة وهذا ما أكده عضو لجنة الحوار محمد عبد العزيز في إحدى مداخلاته التلفزيونية” .. وأكدت أنها مع الشارع وما يمليه عليها لأنها تمثل الأصوات التي رشحتها.

وقالت “أنا لا أؤكد أن هناك اختراقا للبرلمان رغم أنني أسمع ذلك كثيراً وأن البعض يشير بأصابع الاتهام لبعض الأعضاء بأنهم بدأوا البحث عن مصالحهم الشخصية” .. وتابعت “نأمل أن ترتقي عقلية بعض النواب لأننا في مفترق حرج” .

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