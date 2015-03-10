فضل شاكر: لن أسلم نفسي الآن إلى حين تسوية ملفاتي مع القضاء

نفى المطرب اللبناني السابق الفار من العدالة فضل شاكر أن يكون بصدد تسليم نفسه حالياً للسلطات اللبنانية.

وقال شاكر في تصريح لقناة “الجديد” التليفزيونية اللبنانية بثته الليلة : “لن أسلم نفسي الآن إلى حين تسوية ملفاتي مع القضاء”، مؤكداً أنّ “ما يتم تداوله في الإعلام عار من الصحة”.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن محامية شاكر قولها غنّه سيسلم نفسه خلال الأيام المقبلة للسلطات اللبنانية بعد انفصاله عن الشيخ السلفي أحمد الأسير الذي فر بعد أن قضى الجيش اللبناني على مجموعته المسلحة التي كانت متحصنة في إحدى مساجد منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان الصيف قبل الماضي وذلك بعد أن اعتدت هذه المجموعة المسلحة على الجيش اللبناني.

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