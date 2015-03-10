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القبض على تشكيل عصابى سرق 12 سيارة تحت تهديد الاسلحة النارية بالبحيرة

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القبض على تشكيل عصابى سرق 12 سيارة تحت تهديد الاسلحة النارية بالبحيرة القبض على تشكيل عصابى سرق 12 سيارة تحت تهديد الاسلحة النارية بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة البحيرة من القاء القبض على 6 مسجلين خطر بحوش عيسى وأبوالمطامير ، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات والماشية تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء .

وكانت معلومات وردت لضباط ادارة البحث الجنائى تفيد بقيام راقي . م . ع وشهرته ” راضى ” (31 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية ” سلاح وذخيرة ” والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ، ومحمد . ع . س (34 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضايا ” سلاح ” والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 50000 جنية ، وعبد الستار . م . أ (37 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئى ، وشقيقه عبد الرسول وشهرته ” عبد الله ” (38 عاما) ، وإبراهيم . ح . ح (19 عاما) ، وسلام . أ . س (20 عاما) جميعهم مسجلين خطر وعاطلين ومقيمون بغرب النوبارية ووادى النطرون وأبوالمطامير ، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات والماشية كرها عن أصحابها تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وإعادتها بأسلوب الحلوان ، متخذين من مدينتي حوش عيسي وأبو المطامير والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وقد تم إعداد عدة مأموريات لإستهداف المتهمين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش ماركة ماجنم متعددة الطلقات ، و8 طلقات من ذات العيار , وفرد خرطوش عيار 12 ، و5 طلقات من ذات العيار ، وسكين كبير الحجم ، و3 سيارات .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة 12 سيارة بينهم سيارة تابعة لمشروع المحاجر بمحافظة البحيرة ، وكمية من الماشية تحت تهديد الاسلحة ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .
> أ ش أ

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