القبض على تشكيل عصابى سرق 12 سيارة تحت تهديد الاسلحة النارية بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة البحيرة من القاء القبض على 6 مسجلين خطر بحوش عيسى وأبوالمطامير ، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات والماشية تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء .

وكانت معلومات وردت لضباط ادارة البحث الجنائى تفيد بقيام راقي . م . ع وشهرته ” راضى ” (31 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية ” سلاح وذخيرة ” والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد ، ومحمد . ع . س (34 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضايا ” سلاح ” والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 50000 جنية ، وعبد الستار . م . أ (37 عاما) والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئى ، وشقيقه عبد الرسول وشهرته ” عبد الله ” (38 عاما) ، وإبراهيم . ح . ح (19 عاما) ، وسلام . أ . س (20 عاما) جميعهم مسجلين خطر وعاطلين ومقيمون بغرب النوبارية ووادى النطرون وأبوالمطامير ، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات والماشية كرها عن أصحابها تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وإعادتها بأسلوب الحلوان ، متخذين من مدينتي حوش عيسي وأبو المطامير والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وقد تم إعداد عدة مأموريات لإستهداف المتهمين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش ماركة ماجنم متعددة الطلقات ، و8 طلقات من ذات العيار , وفرد خرطوش عيار 12 ، و5 طلقات من ذات العيار ، وسكين كبير الحجم ، و3 سيارات .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بسرقة 12 سيارة بينهم سيارة تابعة لمشروع المحاجر بمحافظة البحيرة ، وكمية من الماشية تحت تهديد الاسلحة ، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

> أ ش أ