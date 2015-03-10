بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء: العمال فى زى موحد علشان صورتنا أمام العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استعدت بشكل كبير للمؤتمر الاقتصادى، مضيفا: "حولنا شرم الشيخ لمدينة جميلة وطاقة خضراء، وشكلها جميل، وبها أعمال جمالية".

وأضاف "فودة" فى مداخلة هاتفية بلقاء تليفزيونى مساء أمس الاثنين: "انتهزنا فرصة المؤتمر علشان نوصل صورة مصر للعالم أجمع، وعاوزين نظهر بمظهر يليق بمصر أمام العالم كله".

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "حتى العمال سيكون الزى الخاص بهم موحدا، لأنه مينفعش سائق تاكسى يكون لبسه مقطع أو عامل لبسه مقطع فجعلنا الزى كله موحد علشان صورتنا أمام العالم".



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