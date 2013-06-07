طبيبك الخاص: الأطفال.. فيروس «الروتا».. التطعيم هو الحل

كتب : قسم الصحة منذ 7 دقائق

■ فيروس «الروتا» هو المسبب الرئيسى لحالات الالتهاب المعوى الحاد (قىء وإسهال شديد) التى تصيب الأطفال دون سن الـ5 سنوات على مستوى العالم.

■ فيروس «الروتا» مسئول عن 5% من إجمالى وفيات الأطفال.. و25% - 55% من حالات الأطفال المحتجزة بالمستشفيات دون سن الـ5 سنوات على مستوى العالم.

فى مصر يعد الإسهال الشديد سبباً رئيسياً فى وفيات الأطفال دون سن الـ3 سنوات.

■ أعراض فيروس «الروتا» عادةً تشمل القىء، والحمى، وألم البطن والإسهال المائى.

■ ما سبيل الوقاية من فيروس «الروتا»؟

- لا يوجد علاج مباشر لفيروس «الروتا»، لأنه ينتج عن إصابة فيروسية، ولا يوجد له مضاد حيوى.

- التطعيم ضد فيروس «الروتا» هو السبيل الوحيد للوقاية والحد من المرض.

- أثبتت الدراسات فى الولايات المتحدة أنه خلال العام الأول فى حياة الرضيع، نجح التطعيم ضد فيروس «الروتا» فى توفير الوقاية من 85% إلى 98% من حالات الإعياء الشديدة الناتجة عن الإصابة، كما نجح فى الوقاية ضد 74% إلى 87% من جميع حالات الإعياء الناتجة عن الإصابة.

■ ما التطعيم الخماسى ضد فيروس «الروتا»؟

- التطعيم الخماسى ضد فيروس «الروتا»، عبارة عن جرعة ثلاثية تؤخذ عن طريق الفم للوقاية من الالتهاب المعوى الذى ينتج عن الإصابة بأى من الخمسة أنواع الأكثر انتشاراً لفيروس «الروتا»: G1، G2، G3، G4« P8».

- ويعد التطعيم الخماسى هو التطعيم الوحيد الذى أثبت فاعلية وأماناً فى توفير الوقاية من خمسة أنواع للفيروس.

- وأثبت التطعيم الخماسى معدلات مرتفعة من الأمان عند تناوله فى الفترة من الأسبوع السادس حتى الأسبوع 32 من عمر الرضع.

- «G2» هو النوع الأكثر انتشاراً فى مصر والتطعيم الخماسى يقى منه تماماً.

يؤكد د. نبيل الببلاوى رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح على أنه متوافر فى مصر وقد اعتمدته هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية «FDA» فى فبراير 2006، وخلال أربع سنوات ونصف منذ اعتماده، تم توفير 37 مليون جرعة على مستوى العالم، كما تم تقييم سلامة وأمان التطعيم، خاصة فيما يتعلق باضطرابات الأمعاء (الانغلاف المعوى).

■ ضرورة إدراج تطعيم فيروس «الروتا» ضمن جداول التطعيم الإجبارية

أصدرت اللجنة الاستشارية الاستراتيجية للتطعيم، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، توصياتها بإدراج تطعيم فيروس «الروتا» ضمن الجداول الإجبارية لتطعيم الأطفال على مستوى العالم.