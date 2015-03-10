بالصور.. ضبط سيارة مرسيدس تحمل أرقام 012 ببورسعيد
جمال نوفل
رصدت المتابعة على صفحات التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تضرر بعض من السادة المواطنون من سيارة ملاكى متوقفة بنطاق حى الشرق تحمل لوحات معدنية رقم (012 ملاكى بورسعيد) .
صباح اليوم 9 مارستمكن الرائد حسن السخرى – رئيس مباحث مرور بورسعيد من تحديد السيارة وضبطها حيث تبين قيام مالكها ويدعى/ (م – م – م) بتدوين ارقام السيارة عن طريق “ارقام استيكر لاصق” وليس عن طريق الكتابة على اللوحة .. وانة يقوم بإزالة الأرقام واعادة لصقها .
كماتبين قيامة فور علمة بتداول صورة السيارة على صفحات التواصل الإجتماعى بإعادة لصق الأرقام الصحيحة للسيارة والتى تحمل رقم (20120 ملاكى بورسعيد) .
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية حيال السيارة نظرا لقيام مالكها بتدوين ارقامها عن طريق “استيكر لاصق” مخالفا بذلك قواعد وقوانين المرور.