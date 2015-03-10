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بالصور.. ضبط سيارة مرسيدس تحمل أرقام 012 ببورسعيد

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جمال نوفل

رصدت المتابعة على صفحات التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تضرر بعض من السادة المواطنون من سيارة ملاكى متوقفة بنطاق حى الشرق تحمل لوحات معدنية رقم (012 ملاكى بورسعيد) .

صباح اليوم 9 مارستمكن الرائد حسن السخرى – رئيس مباحث مرور بورسعيد من تحديد السيارة وضبطها حيث تبين قيام مالكها ويدعى/ (م – م – م) بتدوين ارقام السيارة عن طريق “ارقام استيكر لاصق” وليس عن طريق الكتابة على اللوحة .. وانة يقوم بإزالة الأرقام واعادة لصقها .

كماتبين قيامة فور علمة بتداول صورة السيارة على صفحات التواصل الإجتماعى بإعادة لصق الأرقام الصحيحة للسيارة والتى تحمل رقم (20120 ملاكى بورسعيد) .
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية حيال السيارة نظرا لقيام مالكها بتدوين ارقامها عن طريق “استيكر لاصق” مخالفا بذلك قواعد وقوانين المرور.

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