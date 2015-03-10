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محافظ بورسعيد يبحث انشاء محطة محولات جديدة للكهرباء

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محافظ بورسعيد يبحث انشاء محطة محولات جديدة للكهرباء محافظ بورسعيد يبحث انشاء محطة محولات جديدة للكهرباء

اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد

كتب جمال نوفل

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد إجتماعاً مع مدير شبكات كهرباء بورسعيد والإسماعيلية وذلك لبحث دراسة إنشاء محطة محولات جديدة بجوار محطة محولات الجميل تكون محطة تبادلية في حالة حدوث أي أعطال في محطة الرسوة التي تغذي بورسعيد بالكامل حيث تعتبر تلك المحطة هي المصدر الوحيد لتغذية المحافظة وأنة في حالة حدوث أي عطل أو إنقطاع التغذية عن محطة الرسوة فأنة يلزم توفير مصدر أخر لتغذية بورسعيد بالطاقة الكهربائية .

وأكد محافظ بورسعيد بأنه سوف يتم عرض الموضوع علي المجلس التنفيذي للمحافظة لأخذ الرأي فيهمع تقديم مسئؤلي الكهرباء دراسة متكاملة وتفصيلية عن المشروع والرسومات الهندسية الخاصة بة وتحديد المساحة المطلوبة لإقامة المشروع ودراسة المسار لمرور الكابلات

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