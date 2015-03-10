رئيس هيئة الاستثمار يتفقد قاعة مؤتمرات شرم الشيخ قبل إنعقاد مؤتمر مارس

تفقد اليوم الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قاعة المؤتمرات الرئيسية التى ستستضيف فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ يوم الجمعة القادم.

وقال الدكتور حسن فهمى خلال مؤتمر صحفى له مساء اليوم، أنه إطمئن على كافة الإجراءات خاصة الإجراءات الأمنية، والتى تعتبر على أعلى مستوى بجنوب سيناء، مضيفًا: أن كافة الأجهزة أنهت استعدادتها للمؤتمر .

وأشاد فهمى بالتجميل الذى تم بمدينة شرم الشيخ وتطوير شوارعها وإنارتها بالطاقة الشمسية تمهيدًا لبدء فعاليات المؤتمر الذي من المتوقع مشاركة 2000 شخصية عالمية فيه.

وسيتم طرح 50 مشروع فى المؤتمر بتكلفة 35 مليار دولار بحسب وزارة الاستثمار .