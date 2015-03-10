وزير التخطيط: منظومة الدعم ليست فعالة والإصلاح سيتحمله الأغنياء

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة الحكومة للإصلاح ورفع معدلات النمو تتطلب مواجهة عجز الموازنة، وذلك من خلال حل المشاكل المتسببة فى هذا العجز، وأغلبها مرتبط بالباب الرابع من الموازنة الخاص بدعم المواد البترولية، مضيفا: أن منظومة الدعم الحالية ليست كفؤ أو فعالة، ويستفيد منها غير المستحقين، ولا يستفيد منها المستحقين.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، خلال كلمته بمؤتمر المناخ الداعم للاستثمار، أن الحكومة سبق أن أعلنت بشكل واضح عن خطتها لرفع الدعم التدريجى خاصة عن المواد البترولية خلال 3 إلى 5 سنوات، وتوصيل الدعم لمستحقيه والذى سيتم تحديدهم من خلال قاعدة بيانات قوية، وتابع:"فاتورة الإصلاح سيتحملها الأغنياء القادرين وليس الفقراء غير القادرين.



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