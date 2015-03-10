مقتل جندى بالقوات الخاصة للبحرية الليبية وإصابة 5 فى ببنغازى

قتل جندى بالقوات الخاصة التابعة لمشاة البحرية الليبية، وأصيب خمسة آخرون، جراء سقوط قذيفة بشكل عشوائى على منطقة بوهديمة بمدينة بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين، إن المُستشفى استقبل جثمان جندى بالجيش الليبى يدعى سليمان العشيبى بالقوات الخاصة للبحرية وثلاثة جنود جرحى إصابتهم بشظايا مقذوف، عندما توجهت دورية عسكرية إلى مكان سقوط قذيفة بمنطقة بوهديمة لتعيين الخسائر البشرية والأضرار المادية.

وأضافت البرغثي، أن المستشفى استقبل أيضا جراء سقوط القذيفة بمنطقة بوهديمة جريحين مدنيين، هما عبدالله الحوتي، وخالد مسعود، إثر إصابتهم بشظايا مقذوف جراء سقوط القذيفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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