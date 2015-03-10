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وليد جنبلاط : داعش وإيران يدمران العراق مهد الحضارات

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وليد جنبلاط : داعش وإيران يدمران العراق مهد الحضارات وليد جنبلاط : داعش وإيران يدمران العراق مهد الحضارات
أعرب رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى الزعيم الدرزى وليد جنبلاط عن حزنه لرؤيته للعراق مهد الحضارات يدمر من قبل داعش والإيرانيين.

وقال جنبلاط فى تصريح صحفى مساء اليوم الاثنين "أنا حزين لرؤيتى ما كان يعرف بمهد الحضارات تدمر منهجياً من قبل مصاصى دماء داعش وجحافل قاسم سليمانى (قائد فيلق القدس الإيرانى) من دون أن ننسى نيرون سوريا الرئيس بشار الأسد". على حد قوله.
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