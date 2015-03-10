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بعد السقوط برباعية من لاتسيو - مونتيلا: دفعنا ثمن المشاركة في 3 بطولات

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بعد السقوط برباعية من لاتسيو - مونتيلا: دفعنا ثمن المشاركة في 3 بطولات بعد السقوط برباعية من لاتسيو - مونتيلا: دفعنا ثمن المشاركة في 3 بطولات

يرى فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن هزيمه فريقه أمام لاتسيو 4-0 كانت بسبب الارهاق الشديد الذي يصيب لاعبيه من تلاحم المباريات.

وشارك محمد صلاح نجم فيورنتينا في مباراة الجولة 26 من الدوري الإيطالي كاملة وتوقف عن التسجيل بعد أربع مباريات متتالية.

وقال مونتيلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لاتسيو استحق الفوز بجدارة، فقد كانوا في حالة بدنية أفضل".

وأضاف "نحن ندفع ثمن اللعب في ثلاث بطولات مختلفة، مما يؤثر على منافستنا على المركز الثالث في الكالتشيو والمؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وتوقف رصيد الفيولا عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن لاتسيو ونابولي أصحاب المركزين الثالث والرابع.

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