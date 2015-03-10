المانيا : حزبا اليسار والخضر يرفضان مقترح تكوين جيش أوروبى.. وميركل وشتاينماير يؤيدان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير عن تأييدهما لمشروع تشكيل جيش أوروبي… و اعتبرا اليوم الاثنين أن المقترح إيجابي ويمكن تطبيقه على المدى الطويل مثلما افادت كريستيانه فيرتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الالمانيه .

واضافت المتحدثة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد أيضا فكرة تكوين جيش أوروبي..وقالت إن ميركل ترى أنه لابد أن يكون هناك “تعاون عسكري وثيق في أوروبا”، ولكنها أكدت أن هذا الأمر يعد “مشروع المستقبل” ولا يمكن تحديد موعد لتنفيذه حاليا… فيما اعترض على ذلك الحزب اليسار وحزب الخضر المعارضين .

جدير بالذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ووزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين كانا قد اعلنا امس أنهما يهدفان – على المدى الطويل – لتشكيل “جيش أوروبي”. .ويرى يونكر أن تشكيل جيش أوروبي سيكون جرس انذار لروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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