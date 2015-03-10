قتل 10 من “البيشمركة” خلال معارك كركوك مع ” داعش “

صرح وزير “البيشمركة” في حكومة إقليم كردستان مصطفى سيد قادر بأن 10 من قوات “البيشمركة” الكردية قتلوا خلال معارك كركوك اليوم/الاثنين/ مع مسلحي تنظيم(داعش)الإرهابي.

وقال قادر- في تصريح صحفي اليوم- إن قدرات تنظيم(داعش) في المواجهات العسكرية ضعفت، مشيرا إلى أنه قوات البيشمركة لم تطلب دعما من الجيش العراقي.

وأضافت: أن الحكومة العراقية قدمت للقوات في هذه المعارك كميات قليلة من الأسلحة والعتاد.. منوها بالتقدم الذي حققته قوات البيشمركة في معارك اليوم بكركوك وتحريرها من قبضة داعش.

وكانت قوات “البيشمركة” الكردية استعادت اليوم السيطرة على ناحية “ملا عبد الله” وتل الورد ومكتب خالد من مسلحي تنظيم(داعش) والعديد من البلدات جنوب مدينة كركوك من تنظيم (داعش)، بدعم من طيران التحالف الدولي الذى استهدف العديد من مواقع وآليات التنظيم.. وقطعت خطوط الامدادات للتنظيم مع مدينة الحويجة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين خلال العمليات العسكرية.

أ ش أ