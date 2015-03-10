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الفريق حفتر يطالب مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

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الفريق حفتر يطالب مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الفريق حفتر يطالب مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

اللواء خليفة حفتر

طالب الفريق خليفة حفتر القائد الأعلي للقوات المسلحة الليبية مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وذلك في أول لقاء له بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم قائدا عاما للجيش الليبي.

وحذر الفريق حفتر ـ في مقابلة مع قناة “العربية ـ الحدث” الاخبارية الفضائية بثتها مساء اليوم الإثنين، من أن تتخلي الدول المعنية عن مساندة ليبيا، فانه سينقل الإرهاب إلى تلك الدول.

وأشار إلى أن ليبيا ستواصل محاربة الإرهابيين في أنحاء البلاد، مطالبا بضرورة تكوين قوة قادرة على القضاء على الإرهاب، ومعولا على دور الدول العربية لاسيما ، فيما اتهم دولا دون تسميتها برعاية الارهاب في ليبيا.

وكان الفريق حفتر أدى اليوم اليمين القانونية أمام مجلس النواب في مقر البرلمان بطبرق بحضور اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورؤساء أركان القوات الجوية والبرية والدفاع الجوي وحرس الحدود .

وشهدت قاعة مجلس النواب ترقية قائد القيادة العامة للجيش الليبي إلى رتبة فريق أول من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
> أ ش أ

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