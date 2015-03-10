مجلس وزراء الخارجية العرب يُجرم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب والمحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الإرهاب وإدارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الإنسانية والتنمية المستدامة.

وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 143 برئاسة الأردن مساء اليوم الاثنين، حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي، ودعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار(تركيا وإيران) في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق وعدم المساهمة في التمويل والاستثمار في مشاريع الري والسدود ضمن أحواض الأنهار المشتركة مع دول جوار العراق ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة من المياه .

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