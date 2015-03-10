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فى شهر المرأة.. هرمون الأنوثة درعكِ للحماية من الأمراض القاتلة

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فى شهر المرأة.. هرمون الأنوثة درعكِ للحماية من الأمراض القاتلة فى شهر المرأة.. هرمون الأنوثة درعكِ للحماية من الأمراض القاتلة
هرمون الأستروجين أو ما يعرف بهرمون الأنوثة، على الرغم من أنه أكثر الهرمونات التى تؤثر على مزاج المرأة وحالتها العصبية، إلا أنه يعد أقوى هرموناتها، والذى يساعد جسد المرأة على القيام بالعديد من المهام والوظائف الفريدة.

هرمون الأنوثة ينظم نسبة السكر بالدم


>"الوفاة نتيجة ارتفاع نسبة السكر بالدم تقل لدى النساء بنسبة تصل للنصف مقارنة بالرجال".. هذا ما يؤكده عطية أبو النجا استشارى النساء والولادة، موضحًا أن هرمون الأنوثة يعمل على منع نسبة السكر بالدم من الارتفاع للنسب الخطرة، والتى تهدد وظائف أعضاء الجسم المختلفة.

هرمون الأنوثة يُقلل مخاطر أمراض الكبد والكلى


>يحسن هرمون الاستروجين من حالة الأوردة والشرايين، ويعمل على تدعيمها وحمايتها من التصلب، وهو ما يقلل خطر الوفاة نتيجة أمراض الكلى والكبد بصورة كبيرة لدى النساء، كما يعمل هذا الهرمون على مقاومة المخاطر الصحية التى تتعرض لها المرأة نتيجة الإصابة بتلك الأمراض، ويضاعف مقاومة الجسم من أخطارها.

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