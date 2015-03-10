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اتحاد طلاب الجامعة الألمانية: وفاة طالبة دهسها أتوبيس داخل الحرم

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قال اتحاد طلاب الجامعة الألمانية، إن طالبة تدعى"يارا طارق نجم"، بالفرقة الأولى كلية الهندسة بالجامعة الألمانية، تُوفيت إثر إصابتها بعد أن صدمها أحد الأتوبيسات الخاصة بنقل الطلاب داخل الحرم الجامعى.

ونُقلت "يارا" للمستشفى الجوى بشارع ٩٠ بالتجمع الخامس، إلا أن المنية وافتها عقب وصولها المستشفى، وأعلنت صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صلاة الجنازة ستقام غدًا بعد صلاة الظهر فى مسجد السلام بمدينة نصر.

الطلبة يارا- 2015-03- اليوم السابع
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تويته- 2015-03- اليوم السابع
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