"المفرقعات": الجسم الغريب أسفل سيارة مستشار المعادى "عبوة هيكلية"

انتهى خبراء المفرقعات منذ قليل من فحص جسم غريب عثر عليه أسفل سيارة مستشار بمنطقة المعادى، حيث تبين أنه عبوة هيكلية ولا يوجد أثر لمواد متفجرة أو ناسفة، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة، وتبين أن البلاغ سلبى.

وكان قد انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة لفحص جسم غريب زرعه مجهولون أسفل سيارة مستشار بمحكمة الجنايات القاهرة بمنطقة المعادى.

وكان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقى بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب فى شارع 9 بمنطقة المعادى، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات بصحبتهم الأجهزة الكشفية.

خبراء المفرقعات يفحصون "جسم غريب" أسفل سيارة مستشار بالمعادى