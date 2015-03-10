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أمن مطروح يضبط 66 ألفًا و500 علبة سجائر غير خالصة الجمارك

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أمن مطروح يضبط 66 ألفًا و500 علبة سجائر غير خالصة الجمارك أمن مطروح يضبط 66 ألفًا و500 علبة سجائر غير خالصة الجمارك

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح، اليوم الاثنين، من ضبط 66 ألفًا و500 علبة سجائر مهربة للبلاد بطريقة غير شرعية وغير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك أثناء قيامهم بالمرور الأمني بدائر المدينة.

تلقى اللواء العناني حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط السيارة رقم 9138 د ج أ قيادة “عبد السلام.م.ا” 33 سنة، سمسار سيارات، مقيم علم الروم مطروح، والسيارة رقم 7421 ب م ر فر قائدها هارباً، والسيارة رقم 6918 س هـ أ فر قائدها هارباً، وبتفتيش السيارات عثر بداخلهم على كمية من السجائر المهربة بلغت 133 كرتونة تحتوي كل واحدة على 50 قاروصة بإجمالي 6 آلاف و650 قاروصة بما يقدر بـ 66 ألفًا و500 علبة سجائر.

بمواجهة قائد السيارة المضبوط اعترف بتهريبه للسجائر المضبوطة، وأضاف أنها غير خالصة الرسوم الجمركية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط قائدي السيارتين الهاربين، وجارٍ رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارات المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه .
> تم التحفظ على السيارات المضبوطة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
> أ ش أ

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