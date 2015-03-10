محافظ بنى سويف يغلق 10 معابر ومزلقانات غير قانونية

قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، إغلاق 10 معابر ومزلقانات غير قانونية على شريط السكك الحديدية، بالتنسيق بين هيئة السكة الحديدية والوحدة المحلية الواقع فى دائرتها المعبر.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد زكى رأفت، السكرتير العام للمحافظة فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المعابر والمزلقانات التى تم إغلاقها منها واحد بمدينة بنى سويف أمام حجز رى ترعة الإبراهيمية فى المنطقة الواقعة بين مزلقانى النسيج وعزمى، بالإضافة إلى 7 فى الواسطى هى (4 معابر محاجر وورش بين مزلقان أبو الروس وأبو راضى، علاوة على معبر أمام قرية كفر بنى عتمان بين الواسطى وكوم أبو راضى، ومعبر قشيشة فى اتجاه كوم ادريجة ومعبر بقرية إفوة شمال مركز الواسطى، ومعبرين بمركز ببا (أمام مشاية رى 1 بترعة الإبراهيمية فى اتجاهى بنى ماضى - طحا البيشة وببا – سدس).

وكان المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، قرر تشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد زكى رأفت السكرتير العام، تضم رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع سكة حديد بنى سويف بحيث تتولى هذه اللجنة بمعاينة المعابر الأكثر خطورة والمخالفة على شريط السكك الحديدية، تمهيداً لغلق جميع المعابر والمزلقانات العشوائية بدائرة المحافظة لخطورتها على حياة المواطنين.