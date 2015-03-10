محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل شارع السلام بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية شاملة لتفقد اللمسات الأخيرة قبل بدء مؤتمر مستقبل مصر لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ بساعات قليلة، حيث تفقد المحافظ إعادة لوحة جدارية صانعى السلام، ووضع حروف الترحيب بجميع لغات العالم بالجدارية أما قرية الحرس، كما تفقد تجميل طريق السلام وتخطيط الطريق.

وقرر المحافظ افتتاح جميع أعمال الجداريات والتجميل اليوم مساء، استعدادا لبدء توافد الوفود المشاركة فى أعمال مؤتمر مستقبل مصر لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى والمنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 16 مارس الجارى.