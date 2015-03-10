أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل شارع السلام بشرم الشيخ

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل شارع السلام بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل شارع السلام بشرم الشيخ
قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية شاملة لتفقد اللمسات الأخيرة قبل بدء مؤتمر مستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ بساعات قليلة، حيث تفقد المحافظ إعادة لوحة جدارية صانعى السلام، ووضع حروف الترحيب بجميع لغات العالم بالجدارية أما قرية الحرس، كما تفقد تجميل طريق السلام وتخطيط الطريق.

وقرر المحافظ افتتاح جميع أعمال الجداريات والتجميل اليوم مساء، استعدادا لبدء توافد الوفود المشاركة فى أعمال مؤتمر مستقبل مصر لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى والمنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 16 مارس الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار