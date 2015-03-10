أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين بنى سويف: احتواء الأزمة فى بياض العرب بـ420 أسطوانة بوتاجاز

Google+ Print
تموين بنى سويف: احتواء الأزمة فى بياض العرب بـ420 أسطوانة بوتاجاز تموين بنى سويف: احتواء الأزمة فى بياض العرب بـ420 أسطوانة بوتاجاز
قال شعبان عبد العال، مدير عام تموين بنى سويف، إنه تم إرسال سيارة محملة بـ420 أسطوانة بوتاجاز لأهالى قرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل التابعة لمركز بنى سويف، لسدّ النقص فى احتياجات المواطنين من الأسطوانات، بعد شكوى الأهالى من نقص البوتاجاز.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع" أنه تم عمل كردون حول السيارة بحواجز وفواصل إدارة المرور لتسهيل عملية التوزيع، تجنبا لحدوث مشاجرات أو مشاحنات بين المواطنين، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات على المستودعات لإحكام السيطرة على عمليات التوزيع وضمان عدم تسربها للسوق السوداء.

وكان محافظ بنى سويف أمر اليوم مدير عام بإرسال سيارة محملة بالبوتاجاز لأهالى قرية بياض العرب، بعد شكوى الأهالى من نقص الأسطوانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟