تموين بنى سويف: احتواء الأزمة فى بياض العرب بـ420 أسطوانة بوتاجاز

قال شعبان عبد العال، مدير عام تموين بنى سويف، إنه تم إرسال سيارة محملة بـ420 أسطوانة بوتاجاز لأهالى قرية بياض العرب بمنطقة شرق النيل التابعة لمركز بنى سويف، لسدّ النقص فى احتياجات المواطنين من الأسطوانات، بعد شكوى الأهالى من نقص البوتاجاز.

وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع" أنه تم عمل كردون حول السيارة بحواجز وفواصل إدارة المرور لتسهيل عملية التوزيع، تجنبا لحدوث مشاجرات أو مشاحنات بين المواطنين، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات على المستودعات لإحكام السيطرة على عمليات التوزيع وضمان عدم تسربها للسوق السوداء.

وكان محافظ بنى سويف أمر اليوم مدير عام التموين بإرسال سيارة محملة بالبوتاجاز لأهالى قرية بياض العرب، بعد شكوى الأهالى من نقص الأسطوانات.