«مرور أبوظبي» تعرض مشاريعها التقنية بمعرض السلامة في ياس

واصلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عرض منظومتها التكنولوجية المتطورة في معرض التوعية المرورية بمركز ياس التجاري في أبوظبي؛ ضمن أسبوع المرور الخليجي الموحد، دعماً للعمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية؛ ووفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

وتشمل الأنظمة المعروضة: مركز الأنظمة المرورية الذكية ومشروع الأبراج الذكية ومشروع ضبط متجاوزي الإشارة الحمراء وحدود السرعة؛ وجهاز للضبط الآلي.

وذكر العميد خليفة محمد الخييلي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المعرض المروري بمركز ياس التجاري يهدف إلى التعريف بتجربة مرور أبوظبي في مجال السلامة المرورية؛ وخفض وفيات الحوادث، كنموذج ناجح للاستفادة منه على طريق تحسين مستوى السلامة على الطريق.

وأضاف: المعرض يضم أحدث التطبيقات والأنظمة المرورية الذكية التي تسهم في تطوير وإدارة حلول تقنية متكاملة وفعّالة في تحسين نظام النقل على الطرق، وعروضاً متنوعة تشمل أفلام توعية مرورية، وتوزيع كتيبات لرفع مستوى الثقافة المرورية بين الزوار وتثقيف الجمهور من خلال دورية تثقيف المرورية.

وذكر أن الفعاليات تتضمن ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات تثقيفية، ومقاطع فيديو تتناول في مجملها توجيه سلوك مستخدمي الطرق؛ بأساليب مبتكرة تحاكي الواقع الحقيقي وتسلط الضوء على الآثار النفسية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية؛ التي تهدف لتعزيز التفاعل وإيصال التوعية بطريقة مبتكرة أو يتم إطلاق تلك البرامج.

وقال: من أبرز البرامج والأنشطة المقامة سيارة محطمة تحمل رمز استجابة سريعة، حيث تكشف بمجرد مسح ذلك الرمز الموجود عليها عبر الهاتف الذكي ملابسات الحادث الذي تعرضت له، إضافة إلى لعبة الظل؛ وهي عرض توعوي تفاعلي لجميع أفراد الأسرة، يبين بطريقة مبتكرة كيفية اختيار قرارات مناسبة لمستخدمي الطريق.

كما يتم عرض جدول زمني تفاعلي، وهو عبارة عن حائط تاريخي رقمي يبرز مسيرة الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية على مدار السنوات العشر الماضية، وعرض لسيارة ساعد الذكية ودورية لشرطة أبوظبي، وحافلة مدرسية وسيارة محاكاة الواقع من شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

ويصاحب المعرض تكثيف التوعية، من خلال برامج التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر ويوتيوب إنستغرام، لبث رسائل توعية ومسابقات، وإطلاق وسم توعوي بعنوان «القرار قرارك»، فضلاً عن التعريف ببرنامج «معاً» للحد من الحوادث المرورية الذي أطلقته المديرية في العام 2012، لتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع من خلال الشبكة العنكبوتية.

مشاركة خليجية

بمشاركة وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة انطلقت أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ31، الذي يقام بالتزامن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك».

وأكد رئيس وفد الدولة الرائد خلفان سعيد النقدي من وزارة الداخلية، على أن أسبوع المرور الخليجي الموحد يعكس حرص دول الخليج العربية على مواصلة جهودها للحفاظ على الأرواح، ونشر مفاهيم السلامة المرورية، مطالباً المجتمع الخليجي بضرورة الاستفادة من الفعاليات والندوات التوعوية التي تقام خلال أسبوع المرور الخليجي.

وكان اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بدولة قطر الشقيقة قد افتتح رفقة العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور القطرية ووفود من دول مجلس التعاون الخليجي فعاليات أسبوع المرور الذي يقام بساحة درب الساعي في الدوحة.

أنشطة متنوعة

وتضمن حفل الافتتاح عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة التي تأتي في إطار تفعيل شعار أسبوع المرور وإيصال رسائله التوعوية إلى أكبر شريحة من المجتمع وذلك من خلال تنظيم عدد من ورش العمل لطلاب المدارس.

وضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي في قطر سيقام عدد من الندوات حيث يشهد اليوم الثاني ندوة بعنوان: «قرارات القيادة ودورها في الحد من الحوادث» وفي اليوم الثالث تقام ندوة بعنوان : «الأخطاء المرورية الشائعة بين الجاليات» وفي اليوم الخامس ندوة بعنوان: «الدراجات النارية بين الهواية والمخاطر».

كما سيقام عدد من المحاضرات من أجل تعزيز دور الأسرة في الحد من الحوادث وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية ربط المخالفات المرورية بالشريعة الإسلامية، وتتضمن الفعاليات أيضاً فقرات فنية وترفيهية ومسابقات وغير ذلك من الفعاليات لكافة فئات المجتمع والتي تقدم التوعية المرورية في إطار تثقيفي ترفيهي.

تبادل الخبرات

وعبر مدير الأمن العام القطري اللواء سعد الخليفي عن ارتياحه للمشاركة الكبيرة والواسعة التي يحظى به أسبوع المرور الخليجي في عامه الحادي والثلاثين من المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية.

وقال في تصريحات صحفية: «إن التعاون بين الإدارة العامة للمرور وهذه الجهات المشاركة هو مثال للتعاون البناء الذي يقوم على تبادل الأفكار والآراء والخبرات، فالحوادث المرورية تمس المجتمع ككل وهو ما يتطلب مشاركة الجميع في جهود التوعية للحد من الحوادث».

وكان وفد دولتنا قد زار صباح الأحد رفقة بقية الوفود الخليجية مقر الإدارة العامة للمرور في دولة قطر حيث شاهدوا فيلماً توعوياً، حول بعض السلبيات التي يرتكبها قائدو السيارات والتي تتسبب في الحوادث المرورية وفقد الأرواح. كما قاموا بجولة تفقدية، وقفوا خلالها على نظام سير العمل بالإدارة العامة للمرور وإنجاز المعاملات .

رأس الخيمة

ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المقام تحت شعار ( قرارك يحدد مصيرك ) لعام 2015م، افتتح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة يرافقه عدد من الضباط والأفراد، المعرض المروري المصغر في مركز المنار التجاري برعاية شركة ساعد للأنظمة المرورية وبالتعاون مع عدد من مدارس الإمارة.

السلامة في العين

تتواصل فعاليات شهر السلامة والصحة المهنية بمواصلات الإمارات لدورتها الرابعة بفرعها في مدينة العين والتي انطلقت مطلع مارس الجاري تحت شعار (شركاء السلامة)، والتي تهدف إلى نشر وزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في المؤسسة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، من خلال التواصل مع المجتمع لتطبيق أفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية.

«طرق دبي» تحشد الجهود الميدانية والإلكترونية لإنجاح الحدث

سعت هيئة الطرق والمواصلات إلى تنويع قنواتها التفاعلية ووسائلها التوعوية في أسبوع المرور الخليجي الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى الخميس المقبل، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال حسين البنا، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن التخطيط لفعاليات أسبوع المرور الخليجي بدأ منذ بداية العام الجاري، حيث عملت إدارة المرور على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين والمتعاونين لبحث الطرق والأساليب الفاعلة والمتميزة في إنجاح أسبوع المرور الخليجي، وأثمرت تلك الترتيبات عن عقد اتفاقيات أثبتت جدواها وفاعليتها في توجيه رسائل التوعية المرورية وفق خطط واستراتيجيات السلامة المرورية في الهيئة لتقليل نسبة الحوادث المرورية وتمكين الأفراد من التنقل بأمان.

وأشار البنا إلى أن إدارة المرور تمكنت خلال أسبوع المرور الخليجي من توصيل رسائلها التوعوية عبر البريد الإلكتروني إلى جميع موظفي حكومة دبي من خلال التعاون مع حكومة دبي الذكية، كما عملت الإدارة على نشر رسائل توعوية في شاشات الأندية الرياضية في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وفي بعض دور السينما بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، بالإضافة إلى نشر فلاشات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز خدمة العملاء في الهيئة، ونشر رسائل توعوية في الشاشات الإعلانية في معاهد تعليم قيادة السيارات، ومعارض وكالات السيارات والعديد من المواقع الإلكترونية الداعمة لفعاليات إدارة المرور ، مع التركيز على شعار أسبوع المرور الخليجي «قرارك يحدد مصيرك» ودور قرارات السائق في التحكم بمصيره ومصير غيره.

تفعيل الجهود

وأضاف البنا: إن إدارة المرور عملت في الوقت نفسه على تفعيل الجهود الميدانية إلى جانب الجهود الإلكترونية لإنجاح فعاليات أسبوع المرور من خلال التعاون مع مؤسسة الإمارات للبترول «إمارات» لنشر أفلام توعوية في الشاشات الإلكترونية المنتشرة في المحطات، وارتداء العمال شعار أسبوع المرور الخليجي وتوزيع نشرات توعوية حول حملة الرقم 3 الهادفة إلى تعريف السائقين بأبرز الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية، والتي شكلت 63% من نسبة الوفيات المرورية في العامين الماضيين، وكيفية التصرف أثناء تعطل مثبت السرعة بالإضافة إلى ما تناولته الدراسات العالمية حول اللحظات الأخيرة التي تسبق الحوادث المرورية.