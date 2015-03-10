اللواء هاني عبد اللطيف: وزير الداخلية وفر كل الامكانيات لرجال الشرطة لتأمين البلاد في كل مكان

أكد اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك خطة أمنية شاملة لحماية الدولة والمؤتمر الاقتصادى ليست فقط فى شرم الشيخ ولكن فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال اللواء عبد اللطيف ـ فى تصريح هاتفي لقناة “النهار” الفضائية مساء أمس الإثنين :” إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وفر كل الإمكانيات لرجال الشرطة لتأمين البلاد فى كل مكان، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يدركون طبيعة المرحلة الحالية وهم في حالة استنفار كامل ” .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية فى أول لقاء له مع قيادات الوزارة وجه بضرورة العمل وفق رؤية تعتمد على استراتيجية المعلومات التى تضمن مبدأ المبادرة فى توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية.

وأشار إلى أن عنوان المرحلة المقبلة لجهاز الشرطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الانضباط فى الأداء والالتزام بالقانون واحترام الإنسان وكرامة المواطنين، بالإضافة إلى مواصلة النجاحات التى نفذتها وزارة الداخلية فى الفترة السابقة مع تطوير الأداء بشكل عام داخل الشارع.

وأضاف اللواء عبد اللطيف أنه تم بالفعل تنفيذ محاور الخطة الأمنية داخل الدولة حيث إن هناك حملات أمنية مكثفة فى المجالين الجنائى والإرهابى والتى تعد من ضمن الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية لفرض سيطرتها على الشارع المصرى، لاسيما أن هذا تحد جديد لرجال الشرطة لنشر الأمن فى الفترة المقبلة.

أ ش أ