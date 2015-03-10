عمار النعيمي يوجه بخدمات متكاملة في «مصفوت» و«المنامة»

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجلسة الثانية للمجلس لهذا العام، والتي عقدت في الديوان الأميري، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان نائب رئيس المجلس، ورحب سموه خلال الجلسة بأعضاء المجلس التنفيذي، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، بما يخدم رؤية عجمان 2021، ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الدوائر الحكومية، بضرورة تقصي رأي المجتمع في المسائل العامة والاطلاع على أفضل الممارسات وتحسين الخدمات وتكاملها في منطقة مصفوت والمنامة، وتقديم الحلول المتكاملة التي من شأنها معالجة وتحسين الخدمات بالطرق المثلى التي تصب في مصلحة الإمارة ومواطنيها والمقيمين عليها، وما يدعم تطبيق رؤية عجمان 2021.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الذي حضره الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وأعضاء المجلس، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان، محضر الاجتماع السابق، وصادق عليه فيما تابع تنفيذ التوصيات السابقة من خلال الاطلاع على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة، والخاص بالقرارات والتوصيات التي تبناها المجلس في الاجتماعات السابقة.

توصيات

وعرض المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام، مذكرة بشأن توصيات المجلس السابقة والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ بنودها من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية واللجان الفنية المتخصصة وآخر مستجداتها، والتي اشتملت على تقرير متابعة التوصيات ومذكرات حول المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس التنفيذي.

واطلع المجلس على مذكرات حول الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، وذلك من خلال تدوير النفايات، بتوفير مكب ذي مواصفات معتمدة، ويخضع للمعايير الفنية العالمية، حتى تتحقق رؤية عجمان الداعمة للاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع رؤية الدولة، وتجنباً للآثار الجانبية التي تؤثر في الحياة العامة.

مبادرات الإبداع

وناقش المجلس التنفيذي، الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث اطلع على المذكرات الخاصة بإطلاق مبادرات الإبداع والابتكار الحكومي المقدمة من العميد صالح المطروشي رئيس لجنة التطوير الحكومي، والتي من شأنها رفع كفاءة الموارد البشرية، بعد إعلان عام 2015 عاماً للابتكار، ولضمان تحقيق التوجه الاستراتيجي لإمارة عجمان الموائمة مع التوجهات الاتحادية، من خلال البرامج التي تحتضن المبدعين والمبتكرين في الإمارة، بما يضمن استثمار العنصر البشري وضمان عملية الاستدامة.

كما ناقش المجلس توجه الحكومة في تطوير قطاع الاستثمار العقاري، الذي عرضه عبد الله المويجعي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية.

واطلع المجلس على مذكرة حول التشريعات المحالة من المجلس التنفيذي بخصوص التشريعات الصادرة والتشريعات محل النظر، تنفيذاً لتوصيات وقرارات المجلس التنفيذي ومشاريع التشريعات قيد الإجراءات لدى الإدارة المركزية للشؤون القانونية.