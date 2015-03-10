الراقصة صافيناز تؤسس شركة برأسمال 3 ملايين و500 ألف جنيه للاستثمار الفنى

قال إيهاب السعيد، محامى صافيناز، إن الراقصة قررت الاستثمار داخل مصر بإنشاء شركة، واستخرجت من وزارة القوى العاملة التصاريح اللازمة، برأسمال 3 ملايين و500 ألف جنيه وأن الشركة سميت عروس البحر.

وأضاف السعيد خلال المؤتمر الصحفى أن الخلاف بين الراقصة وبين إدارة فندق النبيلة، وليس الخلاف بينها وبين سيدة الأعمال شاهيناز النجار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للراقصة صافيناز بإحدى الكافيهات بمنطقة الدقى، وذلك بعد إلغاء عقد المؤتمر بفندق شهير لصعوبة استخراج التصاريح، يأتى ذلك المؤتمر للتعقيب على الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها الراقصة صافيناز فى اتهامها بإهانة العلم المصرى.

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