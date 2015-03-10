ضبط مبالغ مالية بحوزة راكب ووالدته حاولا تهريبها للسعودية

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين ، من ضبط راكب مصري حاول تهريب مبالغ مالية كبيرة أثناء سفره إلى السعودية.

ذلك أثناء إنهاء إجراءات الطائرة السعودية المتجهة إلى المدينة المنورة، إذ اشتبه الأمين عبد الوهاب فيصل في راكب مصري وبعرضه على الرائد ياسر منصور والمقدم خالد زكريا، أمراً بتفتيشه وعثر معه على مبلغ 140 ألف دولار.

وبالتحقيق معه تبين أن والدة المتهم مغادرة على نفس الرحلة، وبتفتيشها عثر معها علي 20 ألف ريال سعودي، وأمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.