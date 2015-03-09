كأس إنجلترا - روني وويلباك يقودان هجوم مانشستر يونايتد وأرسنال

أعلن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه التي سوف تواجه أرسنال في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وجاء ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، أمامه في الدفاع الرباعي أنطونيو فالنسيا، وكريس سمولينج، وماركوس روخو، ولوك شاو.

أما في وسط الملعب فيأتي الخماسي دالي بليند، ومروان فيلايني، وأندير هيريرا، وآنخيل دي ماريا، وآشلي يونج.

وفي الهجوم يدخل القائد واين روني وحيدا في قيادة الشياطين الحمر.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من فيكتور فالديز، ورافائيل دا سيلفا، وفيل جونز، ومايكل كاريك، وعدنان يانوزاي، وخوان ماتا، وراداميل فالكاو.

أما بالنسبة لأرسنال فجاء تشيزني في حراسة المرمى، مع هيكتور بيلليرين، وبير ميرتساكر، ولوران كوتشيلني، وناتشو مونريال في الدفاع.

وفي وسط الملعب جاء فرانسيس كوكولين، مع سانتي كازولا، وأليكس تشامبرلين، وميسوت أوزيل، وأليكسيس سانشيز.

بينما يقود داني ويلباك الهجوم أمام فريقه السابق.