أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – كأس إنجلترا .. واين روني كابوس أرسنال

Google+ Print
بالفيديو – كأس إنجلترا .. واين روني كابوس أرسنال بالفيديو – كأس إنجلترا .. واين روني كابوس أرسنال

أصبح واين روني قائد مانشستر يونايتد بمثابة عقدة وكابوس لأرسنال بعدما نجح في تسجيل هدفا في المباراة التي تجمع بينهما مساء الاثنين.

يونايتد يستضيف أرسنال في أولد ترافورد في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل ناتشو مونريال هدف التقدم للضيوف.

لكن رأسية الفتى الذهبي عدلت النتيجة مرة أخرى، ليصبح هذا الهدف هو الرابع عشر لروني في شباك المدفعجية، كأكثر فريق شهد استقبال أهداف من اللاعب الإنجليزي بالتساوي مع أستون فيلا.

روني واجه أرسنال 30 مرة، فاز في 17 مباراة، وتعادل في ست مناسبات، وخسر في سبع مواجهات فقط، قبل اللقاء الذي يقام في كأس إنجلترا.

شاهد - هدف روني في مرمى أرسنال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد