بالفيديو – كأس إنجلترا .. واين روني كابوس أرسنال

أصبح واين روني قائد مانشستر يونايتد بمثابة عقدة وكابوس لأرسنال بعدما نجح في تسجيل هدفا في المباراة التي تجمع بينهما مساء الاثنين.

يونايتد يستضيف أرسنال في أولد ترافورد في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل ناتشو مونريال هدف التقدم للضيوف.

لكن رأسية الفتى الذهبي عدلت النتيجة مرة أخرى، ليصبح هذا الهدف هو الرابع عشر لروني في شباك المدفعجية، كأكثر فريق شهد استقبال أهداف من اللاعب الإنجليزي بالتساوي مع أستون فيلا.

روني واجه أرسنال 30 مرة، فاز في 17 مباراة، وتعادل في ست مناسبات، وخسر في سبع مواجهات فقط، قبل اللقاء الذي يقام في كأس إنجلترا.

شاهد - هدف روني في مرمى أرسنال